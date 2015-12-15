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الصبار علاج فعال لمشاكل البشرة

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الصبار علاج فعال لمشاكل البشرة الصبار علاج فعال لمشاكل البشرة
الألوفيرا أو ما يعرف لدى البعض بالصبار، من أهم النباتات التى أثبتت الدراسات أهميتها لعلاج مشاكل البشرة وأحيانًا الشعر.

وفى السطور التالية يوضح د. محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية وجراحات الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث، وجامعة ميامى الأمريكية، أهم فوائد الألوفيرا وأحدث الفوائد التى أثبتتها الدراسات التى أجريت عنها مؤخرًا.
>يقول الساعى إن نبتة الصبار "الألوفيرا" تحتوى على فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية، وحديثًا اكتشف احتواؤها أيضًا على محفزات للخلايا الجذعية.

ويستخدم لبّ الألوفيرا لتهدئة الجروح البسيطة وترطيبها ولمعالجة الحروق، كما بينت الدراسات الحديثة التأثير الفعال لنبتة الألوفيرا فى علاج بعض الالتهابات الجلدية كالطفح الجلدى، إضافة إلى قدرة هذه النبتة على مقاومة الالتهاب وترطيب البشرة، وكذلك تحفيز طبقات جديدة من الجلد، أما الجديد فهو تنشيطها للخلايا الجذعية التى يتم حقنها بالجلد.

كما يمتلك نبات الصبار خصائص تجميلية، ما يجعله مركبًا أساسيًا فى مواد التجميل، إذ يعد منظفًا طبيعيًا للبشرة لاحتوائه على مادة الصابونين، ويساعد تدليك الوجه بخلاصته على شدّ البشرة وتهدئتها وينصح باستعمال "الألوفيرا" وحدها بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية، أما بالنسبة لأصحاب البشرة الجافة، فمن الأفضل مزجها بكريم دهنى.

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مصر 365