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محمد بن سلمان: التحالف الإسلامى سينسق لدحر الإرهاب فى سيناء وسوريا والعراق

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محمد بن سلمان: التحالف الإسلامى سينسق لدحر الإرهاب فى سيناء وسوريا والعراق محمد بن سلمان: التحالف الإسلامى سينسق لدحر الإرهاب فى سيناء وسوريا والعراق
قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن التحالف العسكرى الإسلامى الجديد قوى وسيتم به محاربة الإرهاب فى جميع أنحاء العالم الإسلامى.

وأكد ولى ولى العهد السعودى، خلال مؤتمر صحفى بالرياض، أن هناك دولا تعانى من الإرهاب مثل داعش فى سوريا والعراق وكذلك الإرهاب فى اليمن وسيناء وليبيا ومالى ونيجيريا وباكستان وأفغانستان، لافتا إلى أن هذا يتطلب جهودا قوية لمحاربته، مشددا على أنه سيتم التنسيق للقضاء على الإرهاب فى هذه المناطق.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أنه ستنشأ غرفة عمليات فى الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربة الإرهاب فى جميع أقطار وأنحاء العالم الإسلامى، مشيرا إلى أن ذلك يأتى حرصا على محاربة هذا الداء، مشيرا إلى أن تنسيق الجهود مهم جدا وسيتم تطويرها للقضاء على الإرهاب.

تفاصيل التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب..تشكيله فى 72 ساعة ويضم 34 دولة بقيادة السعودية.. والمملكة تعلن تأسيس مركز مشترك لتنسيق ودعم العمليات..مصر وتركيا ودول الخليج وشمال أفريقيا أبرز الأعضاء

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