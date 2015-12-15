نائب العريش: الجاسوس الترابين فلسطينى الأصل من "عرب إسرائيل" ولا ينتمى لمصر

قال النائب الدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب عن دائرة العريش بمحافظة شمال سيناء، إن الجاسوس الإسرائيلى المفرج عنه عوده الترابين مواطن فلسطينى الأصل تجنس بالجنسية الإسرائيلية، وهم من يطلق عليهم "عرب اسرائيل"، وهو لايمت لقبيلة الترابين المصرية بصلة فهو جاسوس يعمل لصالح دولتة، جاء ذلك على حساب النائب على صفحتة الشخصية على فيس بوك معربا عن تقديرة لقبيلة الترابين المصرية ذات التاريخ المشرف.

وقال النائب: "أوضح للجميع قبيلة الترابين قبيله عريقه، وممتده فى عدة دول منها السعوديه والأردن وفلسطين ومصر، وفى مصر ينتشر أبناء القبيله من المصريين فى سيناء وكل ربوع مصر، قبيله قدم أبناؤها فى سيناء للوطن من بطولات ما يجعلنا جميعا نفخر ونعتز بهم ومنهم الكثير من المجاهدين، أما عوده الترابين الجاسوس الإسرائيلى المفرج عنه فهو مواطن فلسطينى فى الأصل ممن تجنسوا بالجنسيه الإسرائيليه، وممن يطلق عليهم "عرب إسرائيل داخل الحزام الأخضر"، وهذا يعنى أنه لا يمت لقبيلة الترابين المصريه بصله فهو جاسوس اسرائيلى يعمل لصالح دولته، لذا لزم هذا التوضيح وتحيه لكل تربانى سيناوى مصرى وتحيه لكل مجاهدى سيناء، حما الله سيناء ومصر كلها من كل سوء" .



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