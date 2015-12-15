اليوم.. توقيع اتفاقية بين الأكاديمية البحرية والمدرسة الوطنية للإدارة بحضور سفير فرنسا

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسى بجمهورية مصر العربية والقنصل العام الفرنسى بالأسكندرية ووفد المدرسة الوطنية للإدارة "ENA" الفرنسية والمكون من نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس المدرسة الوطنية للإدارة، رئيس المدرسة الوطنية للإدارة، وذلك لتوقيع إتفاقية شراكة بين المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية والمعهد العربى لتنمية القيادات بالأكاديمية العربية وذلك يوم غدا الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الأكاديمية العربية بأبو قير.

بحضور السفير أندريه باران سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية ، ناتالى وازو رئيس المدرسة الوطنية للإدارة ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ، حيث يأتى أهمية توقيع اتفاقية التعاون بين ENA و والمعهد العربى لتنمية القيادات بالأكاديمية لطرح دورات وبرامج لمصر والوطن العربى تضفى الطابع المهنى الاحترافى لكبار الموظفين فى المجالات المختلفة حول أسس القيادة والادارة والسياسات العامة وادارة الموارد بشرية وتأهيل الشباب وسبل التنمية البشرية الحديثة وخلق اجيال من الصف الثانى والثالث فى المجال الإداري.

و تتبع المدرسة الوطنية للإدارة رئاسة الدولة الفرنسية مباشرة وهى من اكثر المدارس نجاحاً فى العالم أجمع حيث تؤهل وتوظف الرجال و النساء الذين يرفعون من شأن الادارات العامة ويورثون قيم العمل العام التى تقوم على الحياد والأداء الجيد والنزاهة وهى مدرسة تطبيقية للقطاع العام تخرج القيادات المتميزة عالميا من رؤساء الدول من نواب ومحافظين وأعضاء البرلمان الفرنسى والعديد من دول العالم.

بينما يهدف المعهد العربى لتنمية القيادات بالأكاديمية العربية والذى سيقوم بتوقيع الإتفاقية إلى إضافة الكفاءة القيادية الإحترافية بصور علمية للذين سيعملون فى المناصب الإدارية العليا والوسطى فى مختلف مجالات العمل الحكومى والخاص عن طريق تقديم برامج متخصصة " طويلة وقصيرة المدى" وورش عمل ومؤتمرات وإستشارات فنية وإدارية.

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