الجيش السورى الحر ينفى تلقيه دعمًا من روسيا

>نفى مقاتلو الجيش السورى الحر الذين يحاربون القوات السورية النظامية فى غرب البلاد، تلقيهم أى دعم من سلاح الجو الروسى قائلين إنه على العكس تمامًا تستهدفهم الضربات الجوية الروسية رافضين التصريحات التى أدلى بها أمس الاثنين رئيس هيئة الأركان الروسية.

وقال تحالف منفصل تشكل فى الآونة الأخيرة من جماعات المعارضة المسلحة ومن بينهم من يقولون إنهم من الجيش السورى الحر، إن مقاتليه استفادوا بشكل غير مباشر من الضربات الجوية الروسية خلال معركة مع فصائل معارضة منافسة منها جبهة النصرة جناح القاعدة فى سوريا لكنه نفى أى دعم روسى مباشر.

وكان المقاتلون يردون على تصريحات لرئيس هيئة الأركان الروسية فاليرى جيراسيموف، قال فيها يوم الاثنين، إن سلاح الجو الروسى ينفذ عشرات الضربات الجوية فى سوريا كل يوم لدعم الجيش السورى الحر الذى يحارب،على حد قوله، إلى جانب القوات السورية النظامية تنظيم داعش.

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