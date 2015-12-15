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النظام السورى يستعيد السيطرة على قاعدة مرج السلطان الجوية

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النظام السورى يستعيد السيطرة على قاعدة مرج السلطان الجوية النظام السورى يستعيد السيطرة على قاعدة مرج السلطان الجوية

>أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن القوات السورية الحكومية أحكمت سيطرتها على قاعدة مرج السلطان الجوية الواقعة إلى الشرق من العاصمة دمشق.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) عن المرصد، ومقره لندن، إن الجيش السورى تمكن من الاستيلاء على القاعدة أمس الاثنين، وهو يحاول الآن تأمين البلدة المجاورة لها.

وتعد استعادة قاعدة مرج السلطان نصرا نادرا للحكومة فى منطقة ينظر إليها على أنها معقل للمعارضين.

كان المرصد قد ذكر أن الهجوم الحكومى لاستعادة القاعدة بدأ قبل نحو شهر، وأن مسلحين من حزب الله اللبنانى ساندوا الجيش فى هجومه.

وكان متمردون معارضون قد سيطروا على القاعدة الواقعة فى الغوطة الشرقية فى نوفمبر 2012.
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مصر 365