اليوم.. فتح التعليم المفتوح بكلية تجارة وحقوق بجامعة السادات

أعلن الدكتور عصام الدين متولي نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التقدم للتسجيل ببرنامج التعليم المفتوح بكليتي التجارة والحقوق بالجامعة، اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2015إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار متولى أنه من المقرر أن يقتصر التقدم للتسجيل بكلية الحقوق لحاملى شهادة الثانوية العامة " فقط " بشرط مرور " خمس سنوات " على تاريخ تخرجة من الثانوية العامة .كما سيقتصر قبول الطلاب الحاصلين على " الثانوية العامة ، و المعهد الفنى التجارى" للتسجيل بكلية التجارة بشرط مرور "خمس سنوات" على تاريخ تخرجة.