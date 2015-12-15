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" ولى أمل " ديوان للشاعرة / إسلام عبد العزيز بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

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" ولى أمل " ديوان للشاعرة / إسلام عبد العزيز بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 " ولى أمل " ديوان للشاعرة / إسلام عبد العزيز بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

أسماء بركة

صُدر ديوان " وَلى أمل " للشاعرة / إسلام عبد العزيز تعرض من خلاله أمل خُيل بأنه مفقود بسبب ضيق الفكر وقسوة المجتمع وجسدت الشاعرة رأى أخر من خلال الديوان حيث أنها وجدت الأمل موجود خلف أبواب الرهبه والخوف والعجز ، فحاربت اليأس بسيف الأمل ومن هنا كان اسم الديوان ، كما تتحدى من خلاله المجتمع بظلماته وتخبرهم بأنه لازال هناك أمل وان كان مبهم الملامح فأطلق عنان فكرك وفك قيود أسرك وسِر قوياً نحو الأمل وان كنت أنت فقط من تراه ، الجدير بالذكر أن الديوان من إصدارات دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع موجود حالياً بجميع مكتبات القاهرة ومختلف المحافظات وسيشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 ، ويُذكر أن الشاعرة مواليد 1990 تخرجت فى كلية التمريض جامعة المنوفية

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