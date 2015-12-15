حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2015/12/16

حظك اليوم لبرج العقرب :
>على الصعيد المهني:
>هذا اليوم هو يوم السعد بالنسبة لأبناء هذا البرج فسيستمعون إلى أخبار جيدة ستحسن من حالتكم النفسية وستحققون جزءا كبيرا من أحلامكم لذلك استعدوا إلى مفاجأة كبيرة.
على الصعيد العاطفى:
>بالنسبة للحياة العاطفية فستكون هى العامل الإيجابى الوحيد فى حياتهم، والجانب الذى من الممكن أن يرفع من حالتهم ومستواهم على كل المجالات الأخرى.
على الصعيد الصحى:
>يجب أن تكون حذر هذه الأيام وابتعد تمامًا عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقًا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستق إلى جوارك الأيام المقبلة.
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