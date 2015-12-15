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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2015/12/16

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2015/12/16 حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2015/12/16

حظك اليوم لبرج العقرب :
>على الصعيد المهني:


>هذا اليوم هو يوم السعد بالنسبة لأبناء هذا البرج فسيستمعون إلى أخبار جيدة ستحسن من حالتكم النفسية وستحققون جزءا كبيرا من أحلامكم لذلك استعدوا إلى مفاجأة كبيرة.

على الصعيد العاطفى:


>بالنسبة للحياة العاطفية فستكون هى العامل الإيجابى الوحيد فى حياتهم، والجانب الذى من الممكن أن يرفع من حالتهم ومستواهم على كل المجالات الأخرى.

على الصعيد الصحى:


>يجب أن تكون حذر هذه الأيام وابتعد تمامًا عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقًا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستق إلى جوارك الأيام المقبلة.

 

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مصر 365

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