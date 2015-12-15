حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2015/12/16

برج الأسد حظك اليوم
>على الصعيد المهني:
>أنت متوتر قليلاً هذه الأيام، وبالرغم من ذلك فأنت ناجح على المستوى العملى، لذا يجب أن تكون أكثر ثقة بنفسك وتبتعد عن الأنانية وابدأ فى التخطيط لتحقيق طموحاتك، فذلك هو الوقت المناسب لتصعد سلم النجاح، ولا تخش أن تكون قائد المجموعة.
برج الأسد على الصعيد العاطفي:
>أمامك حب جديد فى الطريق استعمل ذكائك العاطفى لكسب قلب حبيبك، ويجب أن تثبت جدارة حبيبك المنتظر، فأنت يجب أن تشعر بالثقة بشكل ولا تتردد فى محاولة الأشياء الجديدة التى طالما أردت تجربتها، وإذا أمكن، قضاء العطلة فى فندق جميل أو استخدم خيالك إذا لم تتمكن من ذلك.
برج الأسد على الصعيد الصحى:
>تواجهك مشكلة صحية لأن حياتك أصبحت مهددة بالضغوط النفسية التى تحاصرك سواء فى العمل أو الحياة العاطفية.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تبدأ فى النضوج ولكن تمر عليك فترات صعبة، لتدرك كم يمكن للدنيا أن تقسو عليك، قم بمواجهة الحياة وكن أكثر قوة وقدرة على التواصل مع الحياة.
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