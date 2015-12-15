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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/12/16

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/12/16 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/12/16

برج الثور حظك اليوم:
>على الصعيد المهني:


>يجب أن تتعلم أن تعمل فى فريق حاول أن تتخلى عن محاولاتك لأن تفعل كل شىء بنفسك، وتحلى ببعض الثقة فى الآخرين وفى قدراتهم وامنح المحيطين بك الفرصة لأن يثبتوا جدارتهم وكفاءتهم وستنبهر بالنتائج وفى النهاية ستحقق نجاحًا كبيرًا.

على الصعيد العاطفي:


>بسبب المشترى ستواجه صعوبات كبيرة فى التعبير عن مشاعرك لمن تحب اليوم، حاول أن تؤجل التواصل معه فى الوقت الراهن ومهما حدث عليك التحلى بالصدق والتوازن لأن هذا هو مفتاح علاقة الحب الصحية. استمع إليه بقلب مفتوح حتى لو لم يكن لديك الكثير لتقوله فى الوقت الحالي.

على الصعيد الصحي:


>لديك الكثير من الحماس والازدهار والحيوية، مستويات طاقتك وحماسك كبيرة وذلك بفضل الرياضة، تشعر الآن بأنك على المسار الصحيح فى ما يخص صحتك فحاول أن تحافظ عليه لأن هذا يمنحك من التشجيع ما يكفى لالتزام نمط حياة صحى وسليم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>تعاملاتك المالية مع الآخرين اليوم ستتحسن ولن تكون بحاجة لتوفير المال. تحتاج إلى التركيز على التحديات التى تواجهك فى الطريق إلى تحقيق أحلامك وستحتاج للكثير من العمل الشاق والجاد الذى هو السبيل الوحيد لحل الأمور.

 

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مصر 365

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