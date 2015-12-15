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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/16

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/16 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/16

برج القوس على الصعيد المهنى


>على الرغم من الأوضاع الحالية غير مناسبة لك، إلا أنك فى الفترة الأخيرة تحسنت الأمور بشكل جيد أفضل ما كانت عليه قديمًا، كما أنه يجب الاهتمام بكل التفاصيل الخاصة بالعمل، حتى تحصل على ما تريد من حقوق، فأعلم أنه من الأفضل أن تكون على علم بأن من جد وجد، وأن الحصول على ترقية لن يأتى بالسهل كما تتخيل.

برج القوس على الصعيد العاطفى


>العلاقة مع الحبيب ليست على ما يرام، ولكنه من الممكن أن تعيدها إلى ما كانت عليه قديمًا، فمن الأفضل أن تعود إلى الاهتمام به، خصوصًا أنه يشعر ببعض التجاهل منك، وانشغالك فى العمل الزائد عن الحد، فلا تدع المسافة تكبر بينكما، خصوصاً أن هذا سيكون له تأثير سىء عليكما.

على المستوى الصحى


>يجب أن تهتم بوضعك الصحى أكثر من ذلك، لأنه فى الفترة العمل يؤثر عليه بشكل كبير، فمن الأفضل أن لا تترك نفسك للصدفة، فصحتك هى العمود الفقرى لك، ومن دونها لن تقدر على فعل أى شيء من الأفضل أن تحافظ عليها وتهتم بها جيداً حتى لا تندم فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لك


>على الرغم من أن هذا العام كان جيد على أصحاب البرج، إلا أنه من المتوقع أن يكون القادم أفضل بكثير مما هو عليه الآن، وأن 2016 ستكون فاتحة خير عليك.

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مصر 365

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