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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2015/12/16

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2015/12/16 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2015/12/16

برج الميزان حظك اليوم :
>على الصعيد المهني:


>تحتاج إلى التقدم خطوة واحدة أخرى حتى تبدأ أوضاع العمل فى التحسن تدريجيًا، وستدرك كم كان النجاح قريبًا منك ولكنك شعرت باليأس سريعًا، أخرج نفك من هذا الشعور، وحاول أن تشجع نفسك بنفسك لاستكمال مسيرة النجاح.

على الصعيد العاطفي:


>الحب فى النسيم، تستنشقه من حولك، وتنجذب له حتى دون أن تشعر، أبدأ فى البحث عن الصفات المشتركة بينك وبين زميل فى العمل، وستجد أن شرارة الحب تبدأ تدريجيًا فى الاشتعال بينكما.

على الصعيد الصحى:


>تستعيد صحتك بعد الخروج من وعك صحية كنت تعانى منها الأيام الماضية، لا تهمل فى صحتك، واتبع نظاما غذائيا ورياضيا صارما حتى تتمكن من الرجوع إلى قوتك البدنية والجسمانية التى كنت عليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>تشعر أن الحب يسهل لك العديد من الصعوبات، وهذا صحيح فعلاً، أجعل قلبك مرشدك فى الطريق الصعب، ولكن لا توقف عمل عقلك بالكامل وظل متيقظا حتى لا تقع فى المشاكل.

 

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مصر 365

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