حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بأسلحة نارية ومواد مخدرة ببولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالاسلحة النارية والمواد المخدرة، وضبط بحوزة المتهم 3 أسلحة نارية و9 آلاف قرص مخدر، وأعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وردت معلومات للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد باتجار "أشرف.. 25 سنة" عاطل، بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 9 آلاف قرص مخدر وبندقية خرطوش وطبنجة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات .
واعترف المتهم أمام العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.