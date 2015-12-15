حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بأسلحة نارية ومواد مخدرة ببولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالاسلحة النارية والمواد المخدرة، وضبط بحوزة المتهم 3 أسلحة نارية و9 آلاف قرص مخدر، وأعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.

وردت معلومات للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد باتجار "أشرف.. 25 سنة" عاطل، بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 9 آلاف قرص مخدر وبندقية خرطوش وطبنجة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات .

واعترف المتهم أمام العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.