بالصور.. محافظ الأقصر يعقد اليوم المفتوح لمناقشة أزمات المواطنين والقرى

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الإثنين، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها المحافظ بصفة أسبوعية للتعرف على مطالب واحتياجات المواطنين عن قرب وبحث مشاكلهم ووضع الحلول الفورية والملائمة لها.

وحضر لقاء اليوم المفتوح كل من سكرتير عام المحافظة اللواء عادل مهران، وسكرتير عام مساعد المحافظة مصطفى عبدالرحيم،ورؤساء مدن الأقصر والبياضية والطود وإسنا وأرمنت والزينية وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة، والعشرات من أهالي المحافظة.

واستمع محافظ الأقصر، خلال اللقاء إلى كافة شكاوى المواطنين ومتطلباتهم فى قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والإسكان والبنية التحتية والزراعة، ومطالب عدد من الأسر الأولي بالرعاية وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه محافظ الأقصر ببحث ودراسة مطالب المواطنين التي تحتاج إلى البحث والدراسة، وشدد علي رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات بضرورة التعاون مع الأهالي لحل مشكلاتهم وإيجاد أنسب الحلول التي تتيح حصول كل مواطن على حقه بما لا يتعارض مع القوانين.



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