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"مياة محافظات القناة" تنتهى من رفع تراكمات مياه الأمطار بالسويس

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"مياة محافظات القناة" تنتهى من رفع تراكمات مياه الأمطار بالسويس "مياة محافظات القناة" تنتهى من رفع تراكمات مياه الأمطار بالسويس
قال عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه محافظات القناة، أن المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحي تابع رفع المياه الناتجة عن الأمطار والسيول من شوارع محافظة السويس (كورنيش السويس -أمام سينما رينسانس - أمام عمارة الموشى) الأربعين (شارع الجيش-أمام قسم الأربعين القديم) فيصل ( شارع ناصر-شارع المحكمه-شارع الخدمات -الصباح - الأمل -المستقبل ) عتاقة ( مدخل التوفيقية ) بتواجد كل من المهندس عصام احمد رئيس قطاع السويس والمهندس طلعت عرابي المستشار الهندسى.

وأشار المهندس حمدي عبد الله نائب رئيس القطاع، إلى أن الأعمال تمت بكثافة وبجهد العاملين بالقطاع وبإشراف مباشر من احمد طنطاوي رئيس الشبكة والمهندس محمد هنداوي مدير الصرف الصحي العميد علاء إسماعيل رئيس حي فيصل و رؤساء شبكات الصرف ومديري المناطق.

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مصر 365