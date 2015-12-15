" خلطة مطبعية " من صُنع الشاعر / إيهاب الكيلانى

أسماء بركة

صُدر عن دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع ديوان " خلطة مطبعية " ديوان شعر بالعاميه المصرية للشاعر / إيهاب الكيلاني . ويتضمن الديوان خلطة من القصائد الرومانسيه والإجتماعيه والسياسيه ويتواجد حالياً بمكتبات القاهرة ومختلف المحافظات وسيتواجد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 . ويُذكر أن الشاعر من مواليد محافظة الإسماعيلية 1989 حاصل على بكالوريوس التجارة قسم المحاسبة ، بدأ الكتابة منذ عام 2005 وصُدر له ديوانه الأول " خلطة مطبعية عام 2015 ، كما غنى له " نغم باند " العديد من الأغانى من كلماته منها ما هو بالديوان مثل ( مساء الخير ، شياطين ، القاهرة ) وغيرهم

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