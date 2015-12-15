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المتحدث الإعلامى الجديد للإخوان: سُجنت مع مرسى عامين وهربت بعد الإفراج عنى

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المتحدث الإعلامى الجديد للإخوان: سُجنت مع مرسى عامين وهربت بعد الإفراج عنى المتحدث الإعلامى الجديد للإخوان: سُجنت مع مرسى عامين وهربت بعد الإفراج عنى
كشف طلعت فهمى، المتحدث الإعلامى الذى عينه مكتب الجماعة فى لندن قبل ساعات، عن أنه كان محتجزا فى سجن برج العرب مع الرئيس الأسبق محمد مرسى لمدة عامين ثم خرج من بعد الافراج عنه.

وأشار متحدث الإخوان، فى اول تصريحات له منذ تعيينه فى منصبه الجديد، إلى أن الجماعة عينته بعد أن رأت توسيع دائرة التواصل الإعلامى وتكليف متحدث يتواصل بصورة منفتحة مع الإعلام بعيدا عن الضغوط الأمنية، بحسب زعمه.

ورفض "فهمى"، فى تصريحاته لقناة الجزيرة، إعلان عدد من المكاتب الإدارية للإخوان فى المحافظات رفضها لقرار تعيينه وقال:" جماعة الاخوان لا تدار عن طريق الإعلام ولا حسابات إلكترونية لا يعلم البعض مصدرها.. قرارات الإخوان فى الداخل تصدر ممهورة بتوقيع اللجنة العليا وباعتماد محمود عزت".

وأضاف فهمى، فى تصريحات لقناة الجزيرة مباشر،: "قرار إعفاء محمد منتصر من منصبه مرسل من القيادات المنتخبة فى الجماعة بمصر وصدر أمس الأحد".

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مصر 365

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