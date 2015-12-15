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"التعليم": استبعاد مدير المدرسة حال ثبوت استغلال طلاب فى رفع القمامة بزفتى

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"التعليم": استبعاد مدير المدرسة حال ثبوت استغلال طلاب فى رفع القمامة بزفتى "التعليم": استبعاد مدير المدرسة حال ثبوت استغلال طلاب فى رفع القمامة بزفتى
بعد انفراد "اليوم السابع" بنشر يظهر طلابا يرفعون قمامة على عربية الحى فى زفتى، أكد هانى كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أنه جارى التأكد من الفيديو المنشور فى موقع "اليوم السابع"، والذى ظهر فيه بعض طلاب مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية التابعة لإدارة زفتى التعليمية يجمعون القمامة ويرفعونها على سيارة الحى.

وأضاف هانى كمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة ثبوت الواقعة والتأكد من أن الطلاب تابعون للمدرسة أو أى مدرسة مجاورة لها سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مدير المدرسة، تصل إلى حد الاستبعاد من المنصب وفتح تحقيق عاجل فى الواقعة.

وكان "اليوم السابع" حصل على مقطع فيديو، يظهر استخدام مدير مدرسة ”عثمان بن عفان الابتدائية” بمجمع مدارس زفتى بمحافظة الغربية، لعدد من طلاب المدرسة الذين لم تتعد أعمارهم 8 سنوات، فى عمليات جمع وتحميل صناديق القمامة على إحدى السيارات التابعة لحى زفتى.

ويظهر الفيديو وجود ثلاثة أطفال أعلى عربة جمع القمامة التابعة لحى زفتى، يتناولون جرادل وصناديق القمامة من عدد آخر من الطلاب، ليفرزوها داخل السيارة، دون تدخل من عمال النظافة المسئولين عن المدرسة.

- بالفيديو.. مدير مدرسة بالغربية يستغل الطلاب لتحميل القمامة على سيارات الحى
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