وزير الرى يتوجه إلى أوغندا لبحث المشروعات المشتركة ودعم التعاون

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، متجها إلى أوغندا لبحث المشروعات المشتركة ودعم التعاون ما بين البلدين.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير، عددا من المشروعات التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة تضم افتتاح آبار مياه تعمل بالطاقة الشمسية فضلا عن تفقد عدد من البحيرات على مجرى نهر النيل والتى قامت الوزارة بتطهيرها من الحشائش من خلال معداتها لتسهيل حركة المياه بالنهر دون معوقات وضمان وصول أكبر قدر من المياه.

كما يوقع عقد مبرم بين الوزارة وشركة المقاولين العرب لتنفيذ عدد من أعمال الحماية هناك لمنطقة تعانى من الفيضان بتكلفة 12 مليون جنيه.