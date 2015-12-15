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"المواجهة الملعونة " للكاتب محمود شاهين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

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"المواجهة الملعونة " للكاتب محمود شاهين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 "المواجهة الملعونة " للكاتب محمود شاهين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

أسماء بركة

صُدر عن دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع رواية " المواجهة الملعونة " للكاتب محمود شاهين والموجودة حالياً في مكتبات القاهرة ومختلف المحافظات والتي ستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2016 ،وتدور أحداث الرواية حول إنسانة عاشت طوال حياتها تشعر بالضعف لتفاجأ بحدوث مفاجأة تجعلها تتحول من النقيض للنقيض,وتثير الرواية عدد من التساؤلات يعرضها الكاتب منها : ما هي قدرات المرء علي الإحتمال والتي إن عبرها يستطيع فعل أى شيء ؟, كيف يمكن لإنسانة كل ما تمنته أن تقوم بتربية ابنتها الوحيدة؟ و أن تستطيع مواجهة من ترتعب منه عوالم الجان ويأتمر لأمره الآلاف وربما الملايين, و كيف انحني أمامها من طلب منها قبلاً أن تنحني أمامه؟

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