أيه الشاعر تعرض أساليب التربية فى مجتمعنا فى " الشتاء الأخير "

أسماء بركة

صُدر ديوان " الشتاء الأخير " لـ / أيه على الشاعر والتى تعرض من خلاله أساليب التربية فى مجتمعنا وما يترتب عليها من تأثير فى شخصية الفرد وتعتبر القصائد محاوله للتعرف على الغرف المغلقة فى النقس فى إطار لا يخلو من الرومانسية ، و الجدير بالذكر أن " الشتاء الأخير " من إصدارات دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع وسيتواجد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 ضمن إصدارات الدار

ويُذكر أن الشاعرة طالبه بكلية الطب جامعة المنوفية ، من مواليد ديسمبر 1991 ، وقد شاركت من قبل فى الكتاب المجمع "ذوو المعاطف البيضاء " الصادر عن دار انسان للنشر والتوزيع ، و الديوان المجمع "زرقاء اليمامة " الذى سيصدر عن دار ليان للنشر والتوزيع و

المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 .

شبكةعيونالإخبارية

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