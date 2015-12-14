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حكاوى " نص كدر " بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

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حكاوى " نص كدر " بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 حكاوى " نص كدر " بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

أسماء بركة

صُدر ديوان " نص كدر " للشاعر / عثمان عبد المنعم بالعامية المصرية عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع يتناول من خلاله حكاوى تتجسد فى كلمات يتحدث من خلالها عن الثورة ، الوطن ، البنت ، الحزن ، السعادة وحالات أخرى متنوعة وستتواجد الطبعة الثانية من الديوان بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 ضمن إصدارات زحمة كُتاب . والجدير بالذكر أن الديوان هو الإصدار الثانى للشاعر بعد صدور ديوان " فضفضة " ، ويُذكر أن عثمان عبد المنعم من مواليد محافظة السويس يعمل حالياً فنى أشعة ، نظم عدد من الأمسيات بالسويس والمنصورة والقاهرة ناقش من خلالها " نص كدر "

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