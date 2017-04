المشاهير مع MAKE UP FOR EVER في الغرفة الخاصة للمكياج لمهرجان دبي السينمائي

شهد مهرجان دبي السينمائي الدولي الثاني عشر في يومه الرابع الكثير من الفعاليات من ضمنها عرض الفيلم "الرجل الذي عرف اللا نهاية" و"الفك المفترس" للذكرى الأربعين لهذا الفيلم الرعب الكلاسيكي.

إستقبلت MAKE UP FOR EVER المشاهير في الغرفة الخاصة للحصول على مكياج متألّق للسجادة الحمراء. من أبرز الإطلالات كان الإعتماد على مكياج العيون الخفيف والرموش الكثيفة وأحمر الشفاه بدرجات اللون الأحمر والطبيعي المختلفة.

كما وانضمت خبيرة التجميل الشهيرة، معصومة الهاشم إلى فريق MAKE UP FOR EVER وعملت على العديد من المشاهير إستعداداً للمناسبات.

ومن ضمن المشاهير التي كانت في الغرفة الخاصة للمكياج، الممثلة الإماراتية، أشجان، الممثلة المصرية، إلهام شاهين، الممثلة الكويتية، غدير السبتي، الممثلة الكويتية، هند البلوشي، الممثلة المغربية، أمل العنبري، الممثلة العراقية، شهد الياسين، الممثلة المصرية، هنا شيحا والعديد أيضاً من أرجاء الوطن العربي.