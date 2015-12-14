أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. غرائب

بالفيديو | فى الهند .. فتاة عشرينية تتزوج من ثعبان الكوبرا بسبب عدم هجومه عليها

  • غرائب
  • 88
Google+ Print
بالفيديو | فى الهند .. فتاة عشرينية تتزوج من ثعبان الكوبرا بسبب عدم هجومه عليها بالفيديو | فى الهند .. فتاة عشرينية تتزوج من ثعبان الكوبرا بسبب عدم هجومه عليها

الهند واحدة من الدول الأكثر غرابة على مر التاريخ ، ففى الهند كل شئ مباح ، حيث عبادة الأبقار إلى يومنا هذا ، و الزواج من الحيوانات ، فكل شئ في الهند مباح.

حب البشر للحيوانات من الأشياء الطبيعية ، و لكن الزواج من حيوان أو طائر فهذا هو الأغرب.

فقد وقعت فتاة من الهند ، فى حب ثعبان ، و ليس كما هو معروف أن تحب شخصًا من بنى جنسها ، و الأغرب أنها تزوجته.

ٌادمت فتاة هندية تبلغ من العمر 20 عامًا على الحب و الزواج من ثعبان كوبرا ضخم ، و تقول الفتاة الهندية و تدعى بيمبالا ، أنها وقعت فى حب الكوبرا ، و قررت على الفور أن تتزوجه مثلما يحدث بين البشر.

و بالفعل قررت الفتاة أن تعقد حفل زفافها وسط عدد كبير من صديقاتها ، و أقاربها لحضور مراسم الزواج ، و ذلك فى أحد القرى شرق الهند.

يعتقد أهالى القرية أن هذه الزيجة قد تكون سببًا فى جلب الحظ السعيد لأهالى القرية ، و للفتاة خاصًة ، و ذلك بسبب المعتقدات المعروفة لدى بعض الهنود.

أما عن الفتاة العروس فتقول ، أنها تعلم أن مثل هذا الزواج يعتبر من أغرب الحالات فى العالم ، و لكنها لا تنكر حبها للثعبان ، و هو الأمر الذى جعلها تتزوج منه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه