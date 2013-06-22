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اكتشاف فاعلية "سكر المانيتول" فى علاج مرض شلل الرعاش

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اكتشاف فاعلية "سكر المانيتول" فى علاج مرض شلل الرعاش اكتشاف فاعلية "سكر المانيتول" فى علاج مرض شلل الرعاش

كشفت دراسة علمية حديثة عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن مرض شلل الرعاش "Parkinson's Disease"، والذى يصيب حوالى 10 ملايين شخص حول العالم، ولا يوجد له علاج نهائى حتى الآن، والأدوية المتوفرة حاليا ً تحد فقط من أعراض المرض.

وأشار الباحثون أن سكر "المانيتول" أحد المحليات الصناعية المعروفة، وتستخدم فى المشروبات الغازية والعلك الخالى من السكر، وتم التصديق عليه من قبل بواسطة إدارة الـ"FDA" ليستخدم كمدر للبول، قد أثبت فاعلية كبيرة فى علاج مرض شلل الرعاش؛ وذلك بسبب قدرته الحد من مستويات بروتين "α-synuclein" داخل المخ، ومنعها من التكتل والتجمع داخله، وهى أحد الأطوار الرئيسية والمميزة للمرض، وهو ما يجعل "المانيتول" أحد العلاج الواعدة والفعالة للتخلص من شلل الرعاش.

وأكد الباحثون أن المانيتول يتميز بقدرته على فتح الحاجز المخى الدموى، وبالتالى قد يستخدم مستقبلاً لعلاج مرض شلل الرعاش بإضافته إلى الأدوية الأخرى الغير القادرة على عبور هذا الحاجز، فيما يكثف الباحثون حاليا ً التجارب للتأكد من فاعليته وأمانه.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of Biological Chemistry"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى السابع عشر من شهر يونيه الجارى.
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