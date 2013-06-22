الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر يصل الجزائر الاثنين

كتب : أ ش أ السبت 22-06-2013 21:58

يصل إلى العاصمة الجزائرية بعد غد الاثنين، الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية، والممثل الشهير، أرنولد شوارزنيجر، في زيارة تستمر ثلاثة في إطار منظمة "أر 20" المعنية بالنشاط البيئي.

وذكر بيان صادر السبت عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة الجزائرية أن زيارة أرنولد شوارزنيجر، تهدف إلى فتح مكتب تابع للمنظمة خاص في منطقة حوض المتوسط بمدينة وهران الواقعة على بعد 500 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية.

وتعتبر "أر 20" منظمة غير حكومية أسسها شوارزنيجر بدعم من الأمم المتحدة.

وسيجري حفل التوقيع بين منظمة "ار 20" التي يمثلها الحاكم السابق لكاليفورنيا والحكومة الجزائرية الممثلة بوزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة الثلاثاء في العاصمة الجزائرية.