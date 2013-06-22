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غدا.. وقفة احتجاجية أمام "حى شبرا" للمطالبة بإقالة المحافظ

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غدا.. وقفة احتجاجية أمام "حى شبرا" للمطالبة بإقالة المحافظ غدا.. وقفة احتجاجية أمام "حى شبرا" للمطالبة بإقالة المحافظ

أعلن عدد من القوى السياسية بشبرا الخيمة، من بينها أحزاب المصرى الديمقراطى والدستور والمصريين الأحرار وجبهة 6 إبريل، بالمشاركة مع عدد من الحركات الثورية، عن تنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام حى شبرا الخيمة، غدا الأحد، احتجاجا على تعيين الدكتور حسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محافظا للقليوبية.

وقال حسن أبو السعود، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، ومنسق عام جبهة الإنقاذ فى القليوبية، لـ"اليوم السابع"، إن الوقفة الاحتجاجية التى سيتم تنظيمها غدا أمام حى شرق شبرا الخيمة، للمطالبة بإقالة محافظ الإخوان.

وتأتى الوقفة أيضا لمطالبة رئيس الحى ببذل مزيد من العمل والجهد ومساعديه لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والتدخل فورا لوضع حد لأزمة النظافة التى أصبحت تجلب المزيد من الأمراض لمواطنى الحى.

وأكد أبو السعود أن تلك الوقفة ما هى إلا رسالة للنظام من شعب القليوبية، بأنه فقد شرعيته وللتعبير عن رفضهم لسياستهم الفاشلة.

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مصر 365