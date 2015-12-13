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قصائد متنوعة فى " حالة خاصة " لـ / مى يحيى

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قصائد متنوعة فى " حالة خاصة " لـ / مى يحيى قصائد متنوعة فى " حالة خاصة " لـ / مى يحيى

أسماء بركة 
يصدر قريباً عن دار زحمة كٌتاب للنشر والتوزيع ديوان " حالة خاصة "شعر بالعامية المصرية،للشاعرة"مى يحيى" وسيشارك ضمن إصدارات الدار بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 47 ، ويتضمن الديوان مجموعة قصائد متنوعة تختلف مابين القصائد الاجتماعية و السياسية والرومانسية والمزج بين الوجع والتفاؤل ، ويُذكر أن الديوان هو الديوان الأول الفردى وقد تم مشاركتها من قبل فى ديوان " ترابزين " ديوان جماعى و الذى تواجد بمعرض الاسكندرية 2015 .
والجدير بالذكر أن مى يحيى من مواليد القاهرة ، حاصلة على ليسانس أداب قسم لغة انجليزية و الدبلوم المهنى للترجمة من جامعة المنصورة، تكتب الشعر والخواطر وتجد فى الكتابة صوتها .

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