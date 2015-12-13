"عشق وخيانة " لـ / منى ياسين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

أسماء بركة



صُدر حديثاً عن دار غُراب للنشر والتوزيع المجموعة القصصية " عشق وخيانة " للقاصة منى ياسين وتتنوع القصص ما بين الإخلاص والجحود والعشق والخيانة والحب واللامبالاة والوفاء وتُجسد أيضاً من خلال قصصها إنتظار الإبنة حنان والدها ولا تجده ، وإنتظار المواطن تحقيق العدالة ولا يجدها ، والبحث فى وجوه الأحياء عن عزيز لديك ، وتعامل المحيطين فى حياة الفرد بشكل لا يتوافق مع دورهم اتجاهه مما يجعله لا يحيا كما يريد . و ستتواجد " عشق وخيانة " بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

ويُذكر أن منى ياسين قاصة مصرية صُدر لها خبايا نسائية عن دار ليلى (نصوص منوعة)2012 بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من الكتب الجماعية منها " أبجدية إبداع عفوي "عن دار ليلى (نصوص ومقالات)2011 ، " رؤيا " عن دار إبداع (مجموعة قصصية)2013 ، " خمستاشر " عن دار حواديت 2014 (مجموعة قصصية) ، " فراشات عاشقة " عن دار أكد(رومانسيات) 2014 و صاحبة مدونات (أمة الله، وحوليات موناليزا).

نُشر لها سابقا أعمال في جريدة القرار الدولي ومجلة البوسطجي ومجلة مج لاتيه وجريدة الكرنك وتكتب حاليا في "موقع ورقة دوت كوم، جريدة شموس نيوز الإليكترونية، مجلة #مصر الأدبية، مخطوطة المليون صديق، وجريدة أهل البلد"

شبكةعيونالإخبارية

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