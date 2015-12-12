هل تتفوّق النجمات العربيات على توبا بإطلالتها في مهرجان دبي؟

مع وصولنا إلى اليوم الرابع من أيام مهرجان دبي السينمائي 2015، شاهدنا إطلالات متنوعة و مختلفة على سجادته الحمراء، كان من ضمنها الجميل والسيء، وكانت النجمة التركية توبا بوكوستيون صاحبة أجمل إطلالة حتى الآن؛ فهل نجد من تتفوّق عليها بالأناقة؟

في يوم الافتتاح، اختارت توبا فستاناً أبيض اللون ناعماً، فبدت إطلالتها بسيطة، و غير متكلفة، وعلى العكس من إطلالة مريم حسين، التي أطلقت على نفسها لقب وردة المهرجان، إذ حضرت بفستان مورد يحمل توقيع يوسف الجسمي. لكن مريم كانت أشبه بشجرة الكريسمس، التي ازدحمت فيها جميع ألوان وأنواع الزينة.

أناقة اللون الأبيض على السجادة الحمراء في 2015

ومن ضمن الإطلالات الجميلة في ليلة الافتتاح كانت إطلالة بثينة الرئيسي، التي اختارت اللون الأبيض في إطلالة جميلة؛ أما لجين عمران و ميساء مغربي ففضلتا اختيار تصميمات مستوحاة من القفطان المغربي، إلا أنهما لم توفّقا في الاختيار.

في اليوم الثاني، شاهدنا حضور النجمة توبا، مرة أخرى، بفستان فضيّ جميل، فكانت متألقة، على الرغم من منافسة جيسيكا قهواتي، التي أطلّت بفستان أنيق باللون الأخضر وبإطلالة ناعمة و جذابة. أما في اليوم الثالث، فلم نشاهد حضوراً بارزاً للإطلالات الجذابة على السجادة الحمراء للمهرجان، فيما عدا الإطلالة الأنيقة للممثلة الكويتية ليلى عبد الله، إذ خرجت باللون الأبيض والأكمام المنفوخة.

جمعنا لك بعض الإطلالات اللافتة من ليالي المهرجان السابقة فشاهديها، و شاركينا برأيك.

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