اتحاد العمال: سنركز خلال المرحلة المقبلة على تعديل كافة القوانين الخاصة بالعمال

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، جبالي المراغي، اليوم أن الاتحاد سيركز خلال المرحلة المقبلة على تعديل كافة القوانين الخاصة بالعمال وحقوقهم والمرتبطة بظروفهم الصحية والمعيشية وما يتعلق منها يتطوير قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والعاملين بالدولة.

وأكد المراغي، في كلمته التي وجهها اليوم إلى مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، وألقاها نيابة عنه السيد أبو المجد نائب رئيس الاتحاد، على أهمية إعداد برنامج لزيارات ميدانية لمواقع العمل، وإنتاج الثروة المعدنية في الصحراء الغربية والشرقية وسيناء، للتعرف على ظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العمال هناك، والوقوف على الظروف المعيشية والصحية لهم، واقتراح نظم الأمن الصناعي المثالية لهم وتبني نقابة المناجم تلك الطروحات.

من جانبه، طالب محمد عرابي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، بضرورة تعديل قانون الثروة المعدنية، ومشاركة النقابة في ذلك لتحقيق أكبر استفادة من ثروة مصر التعدينية وحسن استغلالها، مشددا على أهمية القضاء على عدم التنسيق بين الجهات والوزارات المسؤولة عن الثروة المعدنية لتعددها واختلاف سياستها.

وأشار إلى أهمية الارتقاء بأساليب الأمن الصناعي لحماية العاملين في صناعة المناجم والمحاجر وتوفير الرعاية الصحية لهم.