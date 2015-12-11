الجينز هو الخيار الأول للنجمات في الإطلالات اليومية

تمثل إطلالات النجمات اليومية مصدر إلهام لنا لنحصل على التنسيق المثال ، ومنذ بداية فصل الشتاء ومع برودة الأجواء شاهدنا تنسيقات أنيقة للنجمات بالجينز جمعنا لك بعضها لتستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

كانت الكنزات الشتوية خيارًا أنيقًا للنجمات هذا الشتاء، حيث ارتدينها بتنسيقات بسيطة وأنيقة مع الجينز في الإطلالات اليومية، ولتضفي الطابع الشبابي العصري لإطلالتك أضيفي لها حذاءً بتصميم لافت كما فعلت النجمة جايمي كينغ Jaime King ، أو العارضة الأنيقة جيجي حديد Gigi Hadid التي ارتدت البوت الطويل مع إطلالتها الشتوية البسيطة.

أناقة اللون الأبيض على السجادة الحمراء في 2015

وقد اعتمدت العديد من النجمات أسلوب طبقات الملابس في إطلالاتهنّ، فعمدن لاختيار المعاطف الطويلة كما فعلت العارضات هايدي كلوم Heidi Klum وروزي هانتنغتون Rosie Huntington أو الجاكيتات القصيرة بتنسيقات بسيطة وناعمة كما شاهدنا في إطلالات ميريام فارس، وأوليفيا كالبو Olivia Culpo ، تنوعت إطلالات النجمات اليومية بالجينز إذ ظهر في إطلالات العديد من النجمات العربيات بتنسيقات جميلة مثل هيفاء وهبي، ويارا. جمعنا لك ما يمكن أن تستوحي منه إطلالاتك الشتوية الدافئة، فشاهديها وشاركينا برأيك.