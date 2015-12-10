بالفيديو : سعودي فقير يجد في حسابه البنكي 80 مليون ريال، والسبب لا يصدق

يحكي رجل سعودي عن صديقه الذي يعمل فرد أمن وراتبه الشهري لا يزيد عن 1500 ريال سعودي، ويقول بأنه له 5 إخوان، وتركوا أمه المريضة بمرض السكري، وكان مستأجرا منزل قيمته 7 آلاف ريال، ويقول بأنه كان يستلف الأموال شهريا ليأتي لأمه بالعلاج الذي لم يتخلى عنها، إلى ان جاءه في أحد الأيام وهو ينتفض ليفاجئه بأنه دخل إلى حسابه البنكي مبلغ 80 مليون ريال سعودي.

وأقسم الرجل على ذلك، ويضيف أنهم عندما ذهبوا إلى البنك ليعرفوا من وضع هذه الأموال، وبعد أن اتصلوا به وأخبروه أن تم تحويل مبلغ 80 مليون ريال من حسابه الشخصي، واتضح أنه رجل ملياردير إماراتي ومريضا بالسرطان وقرر أن يختار 5 حسابات بشكل عشوائي وأودع بها مبلغ 80 مليون ريال سعودي وأكد أنها حلال تماما.

ويوضح الشخص أن هذا المبلغ لعله كان مكافأة من الله عز وجل إلى ذلك الرجل الذي رفض أن يتخلى عن أمه، وأصبح يستدان من الناس ليقدم لها العلاج حتى لا يزداد مرضها فكانت هذه مكافاة الله له.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads