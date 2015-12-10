مريضة تشتكي من ألم شديد في بطنها وعند إجراء العملية لن تصدق ماذا وجد الأطباء في بطنها!

الطب مليئ بالعجائب والغرائب فعند تعامل الطبيب مع الإنسان فهو يتعامل مع عجيبة من خلق الله لذلك نجد كثير من الأطباء الأجانب الغير مؤمنين بالله يعلنون إسلامهم بمجرد إكتشافهم لمثل هذه العجائب ومن الاشياء العجيبة في جسم الإنسان المرارة وهى حويصلة تقبع أسف الكبد وتقوم بتخزين العصارة المرارية التي بنتجها الكبد ومن ثم إفرازها بطريقة منتظمة لمهمتها في هضم الدهون.

ولكن عند أي خلل في هذه العصارة تتكون ما يعرف بالحصوات المرارية وهي من الأمراض الشائعة جدا ومشاكلها كثيرة للغاية والغريب أن الحويصلة المرارية عندها قدرة على التمدد لدرجات كبيرة جدا لدرجة قد تجعل بعض المرضي يحملون في أجسادهم حصوات مرارية ولا يدرون عنها شيئا ولكن ليس لهذه الدرجة التي سنذكرها في هذه القصة.

ففي الهند جائت مريضة تبلغ من العمر 51 وعاما وتشتكى ألاما شديدة في بطنها منذ عدة أسابيع وحموضة في معدتها وعندما قام الطبيب المعالج بعمل الفحوصات اللازمة والاشعة وجد حصوات متكونة داخل الحويصلة المرارية وتأكد أنها سبب الألم الموجود فقام بتجهيز المريضة للعمليات ولكن عند إجراء العملية كانت المفاجأة المذهلة للغاية ، فقد وجد الطبيب في مرارة المرأة عدد الحصوات يبلغ 12 ألف حصوة كما هو موضح في الصورة وقد صرح الطبيب الهندي كما نشرت الجريدة البريطانية ذائعة الصيت الدايلي ميل أن مساعدوه قد مكثوا 4 ساعات يحصون عدد الحصوات حتى تأكدوا أنها 12 ألف حصوة .

شبكةعيونالإخبارية

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