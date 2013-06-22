تصوير مسلسل "آدم وجميلة" بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي

كتب : هند سعدالدين منذ 11 دقيقة

انتهى المخرج أحمد سمير فرج، أمس، من تصوير بعض مشاهد مسلسل "آدم وجميلة" وذلك بإحدى الشركات بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي.

وانتقل المخرج إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً لتصوير بعض المشاهد في شارع مجاور لمنطقة البحيرات واستمر التصوير حتى الساعات الأولى من فجر يوم السبت، والمسلسل تأليف فداء الشندويلي وإنتاج صادق الصباح وبطولة حسن الرداد، يسرا اللوزي، بثينة رشوان، حسين الإمام، ميار الغيطي، مي القاضي، أحمد صيام، حنان سليمان وعفاف رشاد وإخراج أحمد سمير فرج، وذلك في محاولة من مخرج العمل وكل فريق العمل للانتهاء من تصوير مسلسل "آدم وجميلة".