أخبار عاجلة

شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

تصوير مسلسل "آدم وجميلة" بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي

Google+ Print
تصوير مسلسل "آدم وجميلة" بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي تصوير مسلسل "آدم وجميلة" بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي

كتب : هند سعدالدين منذ 11 دقيقة

انتهى المخرج أحمد سمير فرج، أمس، من تصوير بعض مشاهد مسلسل "آدم وجميلة" وذلك بإحدى الشركات بطريق - إسكندرية الصحراوي.

وانتقل المخرج إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً لتصوير بعض المشاهد في شارع مجاور لمنطقة البحيرات واستمر التصوير حتى الساعات الأولى من فجر يوم السبت، والمسلسل تأليف فداء الشندويلي وإنتاج صادق الصباح وبطولة حسن الرداد، يسرا اللوزي، بثينة رشوان، حسين الإمام، ميار الغيطي، مي القاضي، أحمد صيام، حنان سليمان وعفاف رشاد وإخراج أحمد سمير فرج، وذلك في محاولة من مخرج العمل وكل فريق العمل للانتهاء من تصوير مسلسل "آدم وجميلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر