مريم صالح ودينا الوديدي في مهرجان "موسيقى البلد" للموسيقى البديلة بالأردن

كتب : هاجر هشام السبت 22-06-2013 15:03

تشارك الفنانتان المصريتان دينا الوديدي ومريم صالح، في مهرجان "موسيقى البلد" في الأردن، والذي سيقام في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثلاثين من يونيو الحالي.

وتحيي مريم صالح حفلا في السابع والعشرين من يونيو على مسرح الأوديون بوسط العاصمة الأردنية عمّان، بينما تحيي الوديدي حفلها في التاسع والعشرين من يونيو.

يذكر أن المهرجان واحد من المهرجانات المهتمة بالموسيقى البديلة، والتي تسعى إلى نشرها في أنحاء الأردن، ويشارك فيه فنانون من عدة دول عربية، وهم ريم بنا وتامر أبوغزالة من فلسطين، تانيا صالح من لبنان، وآمال مثلوثي من تونس، طارق آهات وعازف العود طارق الجندي من الأردن، فرقة لاباس من الجزائر والوديدي وصالح من مصر.