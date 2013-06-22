أخبار عاجلة

شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

مريم صالح ودينا الوديدي في مهرجان "موسيقى البلد" للموسيقى البديلة بالأردن

Google+ Print
مريم صالح ودينا الوديدي في مهرجان "موسيقى البلد" للموسيقى البديلة بالأردن مريم صالح ودينا الوديدي في مهرجان "موسيقى البلد" للموسيقى البديلة بالأردن

كتب : هاجر هشام السبت 22-06-2013 15:03

تشارك الفنانتان المصريتان دينا الوديدي ومريم صالح، في مهرجان "موسيقى البلد" في الأردن، والذي سيقام في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثلاثين من يونيو الحالي.

وتحيي مريم صالح حفلا في السابع والعشرين من يونيو على مسرح الأوديون بوسط العاصمة الأردنية عمّان، بينما تحيي الوديدي حفلها في التاسع والعشرين من يونيو.

يذكر أن المهرجان واحد من المهرجانات المهتمة بالموسيقى البديلة، والتي تسعى إلى نشرها في أنحاء الأردن، ويشارك فيه فنانون من عدة دول عربية، وهم ريم بنا وتامر أبوغزالة من فلسطين، تانيا صالح من لبنان، وآمال مثلوثي من تونس، طارق آهات وعازف العود طارق الجندي من الأردن، فرقة لاباس من الجزائر والوديدي وصالح من .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر