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عبدالهادي: وقفة صامتة للقضاة في 30 يونيو للمطالبة برحيل النائب العام

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عبدالهادي: وقفة صامتة للقضاة في 30 يونيو للمطالبة برحيل النائب العام عبدالهادي: وقفة صامتة للقضاة في 30 يونيو للمطالبة برحيل النائب العام

كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى منذ 20 دقيقة

قال المستشار محمد عبدالهادي، المتحدث باسم شباب القضاة والنيابة العامة، إن القضاة بصدد تنظيم وقفة احتجاجية صامتة في 30 يونيو المقبل بنادي القضاة تضامنا مع مطالبهم ورفض التعسف ضد استقلالهم "دون أى مطالب أخرى" بحسب قوله، موضحا أن قضاة لن يخرجوا من ناديهم لأنه بيت العدالة، مضيفا أن واجبهم يتطلب الدفاع عن استقلال القضاء، والمساس بحقوق المواطنين.

وأكد "عبدالهادي" في تصريحات صحفية أن شباب القضاة يرفضون استمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله رفضا باتا لأنه جاء بآلية باطلة على حساب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. وأشار عبدالهادي إلى أن قضاة مصر لن يخرجوا من ناديهم لأنه بيت العدالة، مضيفا أن واجبهم يتطلب الدفاع عن استقلال القضاء والمساس بحقوق المواطنين.

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