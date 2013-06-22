صابر الغرباوى: العلاج الطبيعى يعتمد على صرف الانتباه عن الألم

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى، استشارى العلاج الطبيعى وأمراض السمنة والنحافة، أنه فى بعض الأوقات يقوم علاج بعض الحالات التى تعانى الآلام الشديدة فى أماكن معينة من الجسم بطريقة مختلفة، وهى محاولة صرف انتباه العقل عن الألم المجود بألم آخر ولكنه مؤقت.

وأضاف الغرباوى، أن الوظيفة الأساسية لتلك الطريقة والتى غالباً ما يستخدم فيها أجهزة علاج طبيعى تستخدم العلاج بالكهرباء أو بالإبر الصينية فتقوم بالعمل على توصيل إشارة للمخ أقوى من تلك الإشارة التى يوصلها له العضو المتألم بالفعل فى الجسم فينصرف ذهن المريض عن الألم الأصلى فلا يشعر به.

ومثل هذا النوع من العلاج توضع الأجهزة فيه على الجسم للعلاج بالجلسات الكهربائية لمواضع الألم ووظيفة الجهاز الأساسية هى عمل ضغط على المؤشرات العصبية الموجه تحت جلد الإنسان مباشرة وهذه هى طريقة العلاج للآلام المختلفة التى يعانى منها الإنسان، وهى طريقة لاقت نجاحاً، وأظهرت نتائج كبيرة وعلى نطاق واسع خاصة فى حالات هامة كانت مصابة بالشلل النصفى والكلى، ومن أشهر هذه الأجهزة جهاز يطلق عليه T.E.N.S. وتم استخدامه فى علاج الكثير من الحالات التى تعانى من آلام متفرقة فى الجسم، وهو بطريقه الضغط وإرسال إشارات لمخ المريض.