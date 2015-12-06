بالفيديو | شاهد قبر سيدنا إبراهيم وزجتاه السيدة هاجر وسارة وأولاده إسحاق ويعقوب عليهما السلام فى فلسطين

يختلف الناس فى أرأهم حول أن كان هذا قبر سيدنا إبراهيم الخليل أن ضريح فقط له ولكن صحيح من جميع الأقوال وجمهور العلماء أن قبر سيدنا إبراهيم موجود فى الخليل فى فلسطين .

والقبر ان الموجودان للأنبياء ومتفق عليهما هما قبر سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وقبر سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام .

وقد وجد أن هذا القبر يوجد به سيدنا إبراهيم وزوجته سارة وولديه يعقوب وإسحاق عليهما السلام وقد تزوج سيدنا إبراهيم من السيدة هاجر وإنجب منها أول أولاده سيدنا إسماعيل .

ولكن السيدة سارة قد كبرت فى السن ولم تيأس من أن يرزقها الله الذرية الصالحة فقد بشرها الملائكة بأنجاب ولدها الأول إسحاق ثم من وراءه سينا يعقوب وهما مدفونان معه فى نفس المقبرة .

وزوجتاه الأثنتين عليهما السلام وسيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء وأول من قام برفع قواعد البيت المقدس وهو خليل الله ومعروف فى جميع الأديان السماوية ولايجهله أحد ويجد مقبرته هو وعائلته المقدسة زيارة الناس لها من جميع أنحاء العالم .

شبكةعيونالإخبارية

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