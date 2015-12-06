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كيف تبهرين العالم بجمالك من دون مكياج؟

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الخميس 03-12-2015 16:23

تتجه الموضة نحو إبراز الجمال الطبيعي. وبالرغم من أهمية المكياج، إلا أن صحة البشرة تبقى الأساس في إشراق الوجه. إذا كنت تريدين إبراز جمال وجهك من دون كريم أساس أو بودرة الوجه، تابعي هذا الموضوع، واكتشفي أهم النصائح التي تساعدك على إخفاء الهالات السوداء، العيوب، الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
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كيفية توحيد لون البشرة من دون مكياج
-القاعدة الذهبية لتجنب لون البشرة الشاحب: "الترطيب". طهّري ونظّفي بشرتك يومياً قبل استخدام كريم الترطيب.
-في فترة المساء، استبدلي الكريم المعتاد الذي تضعينه يومياً بكريم قائم على AHA ، حمض الجليكوليك أو حمض الساليسيليك السلس على البشرة الذي يساعد على تجديد الخلايا. ضعي أيضاً منتجاً يحتوي على فيتامين C للحد من البقع والتصبّغ.
-طبّقي قناع إزالة السموم لتفتيح البشرة مرة في الأسبوع.
-للحصول على نتائج مرضية، قومي بهذا الروتين لمدة شهرين على الأقل.

كيف يؤثر التدليك على جمالك ويغنيك عن مكياج العين؟
التدليك والاسترخاء يساعدان على زيادة فعالية علاج البشرة عشرة أضعاف. للحصول على نظرة طبيعية ومميزة، عليك دائماً تدليك العين من الزاوية الخارجية إلى الزاوية الداخلية. ما يعزز تصريف السائل اللمفاوي ويمنع ظهور الجيوب، الجئي إلى تحريك عضلات عينيك كل صباح، من خلال نقل عينيك من جانب إلى آخر، ومن الأعلى إلى الأسفل لمدة دقيقتين.

نصائح بديلة للمكياج:
-لتكبير عينيك دون وضع الماسكرا، فكّري باستخدام الفرشاة الملفوفة الخالية من الماسكرا للفّ الرموش وتطويلها.
-مشّطي حواجبك بشكل تبدو مرسومة بشكل طبيعي
-رطّبي شفاهك بكريم يمنحها لمعية ناعمة
-استخدمي كريم الترطيب اليومي الذي يغذي بشرتك ويمنحها لوناً مشرقاً ، وبالتالي يبدو وجهك مشدوداً ووجنتاك مرفوعتين.

تابعي أيضاً:

مكياج لـ تكبير العين مع Bouba

بالفيديو: تَستخدم المكياج يومياً لتخدع الناس بجمالها

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سيدتي

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