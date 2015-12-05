هل تعجبك إطلالات ميريام فارس الشتوية للحمل؟

منذ أن أعلنت المغنية ميريام فارس حملها على انستقرام علمنا بأنها ستكون من أكثر الحوامل أناقةً، وقد كانت كذلك حتى الآ ، حيث شاركت معجبيها بإطلالات عصرية أنيقة للشتاء تألقت بها أثناء سفرها وتنقلها في الفترة الأخيرة.

اختارت ميريام معطفًا بيجًا أنيقًا بدون أكمام مع إطلالة بيضاء بالكامل خلال احتفالها في يوم الشكر في لندن، وأكملت تلك الإطلالة بحذاء أنيق مطابق للون المعطف مع حقيبة سهرة سوداء صغيرة فكانت هذه الإطلالة من أجمل إطلالاتها الشتوية، وفي إطلالة أخرى رائعة أثناء تواجدها في لندن تألقت ميريام فارس بمعطف أسود طويل نسقته مع فستان صوفي ضيّق وحقيبة غوتشي Gucci أنيقة .

15 تصميماً من الدانتيل لإطلالة أكثر أنوثة!

وعلى الرغم من أنها تألقت بالمعاطف الطويلة في أجمل إطلالاتها إلا أنها اختارت العديد من الجاكيتات القصيرة ذات التصاميم المميزة، فكان إحداها بطبعة جلد النمر مع تنسيق أسود بالكامل، وكان الآخر باللون الرمادي المحايد مع الجينز الأزرق لإطلالة كاجوال بسيطة، وقد جذبنا اختيارها الأنثوي الناعم الذي ظهرت به في إحدى صور إنستقرام، حيث ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا مع بشت رمادي واسع.

جمعت إطلالات ميريام فارس بين الستايل العملي البسيط والأناقة الأنثوية في الوقت نفسه، شاهدي أجمل إطلالاتها في الصور أعلاه، وشاركينا برأيك .

سيعجبك أيضاً:

الفستان الأسود القصير بـ 20 تصميمًا لخريف وشتاء 2016