بالفيديو..اكتشاف خطير داخل صالون تجميل يجعل الرجل يمنع زوجتة أو ابنتة من الذهاب الية

الكثير من النساء لا يستغنون عن الذهاب الى الكوافير النسائي ليظهرون بشكل جميل ويعطيهم الثقة فى النفس ويصبحون كالملائكة في نظر أنفسهم ونظر الاخرين ويظهرون بشكل جميل أمام أحبائهم وأصدقائهم ويعد اهتمام النساء والفتايات للذهاب الى الكوافير يكون في حضور المناسبات وحفلات الزفاف ويحرص النساء الى الذهاب للصلونات التجميل التي يوجد بها عاملة كوافير للحفاظ على أنفسهم ولأن الله حرم على المرأة كشف عوراتها أمام الرجال فغير مستحب ومحرم أن تذهب المرأة الى كوافير يعمل بة رجل.

وحدثت واقعة خطيرة في أحد الصالونات في المملكة العربية السعودية حيث تم اكتشاف موظفة شكلها عادي جدا ويبدو عليها الاحترام ولكن ما خفي كان اعظم و نزلت فضيحة كصاعقة حين تبين أن هذة الفتاة رجل متنكر في زي فتاة.

ولا نعلم لماذا قام بهذا العمل وتعد هذة جريمة كبرى في دول الخليج تجعل كل انسان يتردد أكثر من الف مرة قبل ان يرسل زوجته او ابنته الى كوافير يعمل بة غرباء عليهم حتى ولو كانوا العاملين هناك فيهم نساء.

كلمة الكوافير هي اسم” فرنسي” وعند العرب يسمى ” كوفيرا ” يقصد بها تصفيف الشعر وما إلى ذلك من أساليب التجميل وإظهار جمال النساء وهذا الاسم مكون من شقين ، هما ” كوا ” وتعني ” مصفف الشعر ” والشق الثاني ” فير ” وتعني ” الشعر

شبكةعيونالإخبارية

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