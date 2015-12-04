" كلمات تروى حكايات " ديوان لــ محمد العادلى

أسماء بركة

صُدر ديوان " كلمات تروى حكايات " للشاعر محمد العادلى عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع ويعرض الكاتب أشعاره من خلال الديوان بنكهة شبابية ثورية اجتماعية ويتضمن موضوعات مهمة منها : مدح الوالدين وذكر أفضالهم ، موضوعات فلسفية وثورية ووطنية ، بعض الحالات الاجتماعية التى تتعرض لها أجيالنا وتطرق أيضاً إلى طرح موضوعات خاصة بالراق والموت والخيانه والوحدة وغيرها ، وسيتواجد الديوان بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الــ 47 ضمن اصدارات زحمة كُتاب للنشر والتوزيع ، والجديدر بالذكر أن العادلى طالب بكلية الصيدلة جامعة حلوان وعضو فى فريق حلم المواهب و عضو بالجمعية التأسيسية لنقابة شعراء مصر كما أنه حاصل على المركز الأول والثالث على مستوى مدارس القاهرة عام 2014 وتم تكريمة فى مهرجان تشجيع الشعراء الشباب ومهرجان تشجيع الكتاب الشباب عن ديوان " كلمات تروى حكايات " .

شبكةعيونالإخبارية

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