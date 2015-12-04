ديوان " خارج دواير الانتظار " للشاعر أحمد رامى

أسماء بركة

صُدر ديوان " خارج دواير الانتظار " عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع للشاعر/ أحمد رامى عبد الله يتحدث من خلاله عن الحياة والثورة والحب والشعر وتتنوع القصائد أيضاً ما بين منتهى الخيال والحب والفرحة ثم منتهى اليأس والواقعية والثورة بين تلك المتناقضات بالاضافة إلى تنوع القصائد فهناك منها الجاد جداً والمرحة جداً التى لا تخلو من روح الدعابة ، ويذكر أن الشاعر أحمد رامى شاعر عامية من أبناء محافظة دمياط أشرف على أقسام الشعر والأدب فى بعض المنتدیات العربیة على الانترنت منذ عام ۲۰۰٥، مسئول اللجنة الأدبیة في مسابقة نوبل مصر منذ الموسم السابع لھا عام ۲۰۱٤، عضو مؤسس في فریق القعدة الأدبي بالقاھرة و فریق غناوي الصحبجیة الثقافي بدمیاط و شارك في مھرجان مائة ألف شاعر من أجل التغییر عام ۲۰۱٤ومھرجان شعراء العامیة الأول بمكتبة مصر بالزاویة الحمراء عام ۲۰۱٤ ، وسيتواجد الديوان بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 47 ضمن إصدارات دار زحمة كُتاب.

شبكةعيونالإخبارية

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