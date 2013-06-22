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في القاهرة .. "جون ستيوارت المصري" يستضيف جون ستيوارت

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في القاهرة .. "جون ستيوارت المصري" يستضيف جون ستيوارت في القاهرة .. "جون ستيوارت المصري" يستضيف جون ستيوارت

كتب : رويترز منذ 16 دقيقة

نقل جون ستيوارت برنامجه الأمريكي الساخر، إلى القاهرة، يوم الجمعة، عندما ظهر في برنامج يستضيفه باسم يوسف، أو "جون ستيورات المصري" الذي خضع للتحقيق بتهمة إهانة الرئيس والإسلام.

وامتدح ستيوارت مضيفه باسم يوسف؛ لمخاطرته بالسخرية؛ وقال: "اذا كان نظامكم غير قوي بما يكفي للتعامل مع الدعابة.. اذن فليس عندك نظام".

ويوسف طبيب قلب حاز على شعبية جارفة بسبب لقطاته المصورة الكوميدية، والتي استلهمها من برنامج ستيوارت "ديلي شو"، بالإضافة إلى برنامج تلفزيوني، كان يعرض في وقت الذروة قدمه يوسف بعد ثورة 2011، التي انهت الحكم العسكري، وأثنى يوسف على ضيفه كملهم شخصي، وتبادل الاثنان النكات عن انطباعات ستيوارت عن زيارته للقاهرة.

وقلل ستيوارت من الصعوبات التي واجها جراء سخريته في الولايات المتحدة، وقال ليوسف: "أقول لك أنني لم اتعرض لمثل هذا النوع من المتاعب، التي تتعرض انت لها، وأتعرض للمتاعب، لكنها لا تقارن بتلك التي تعترضك".

كما سخر ستيوارت بلطف من المعارضة التي تأمل أن تجبر تظاهراتها المزمعة في 30 يونيو مرسي على ترك السلطة بعد عام من توليه السلطة، وقال ستيوارت: إن الأمريكيين استغرقوا 100 عام قبل خلع رئيس لأول مرة، وبالنسبة لقيامكم بهذا في عام واحد فأن هذا مثيرا للإعجاب".

وضج الاستوديو بالضحك عندما تحدث ستيوارت عن الفوضى المرورية الدائمة، قائلا: "أعلم أن هذه حضارة قديمة، هل فكرتم في استخدام إشارات المرور؟".

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