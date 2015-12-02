تعرف على أسباب ضعف نظر الأطفال

ضعف النظر

أهم عوامل ضعف نظر الطفل

يضطر كثير من الأطفال إلى ارتداء نظارات طبيبة، نظرا لعدم قدرتهم على رؤية الأشياء بوضوح سواء أثناء المذاكرة أو مشاهدة أجهزة التليفزيون بسبب ضعف نظرهم.>حول ذلك يقول دكتور أحمد مصطفى، أخصائى أمراض العيون، إن ضعف النظر عبارة عن عدم القدرة على رؤية الأشياء بسهولة ووضوح سواء للأطفال أو البالغين، مما يضطرهم لارتداء نظارة طبيبة لوضوح الرؤية.>ويتابع الدكتور أحمد قائلا "تجهل كثير من الأمهات بعض العوامل التى يقوم الأطفال بممارستها وتتسبب فى ضعف نظرهم وعدم قدرتهم على الرؤية بسهولة ووضوح، كما أن هناك بعض الأسباب المرضية تؤدى لضعف نظر أطفالهم وأهمها":>1)إصابة الطفل بالأنيميا نقص الحديد .>2)جلوس الطفل عن قرب أثناء مشاهدته للتليفزيون.>3) الجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة الحاسب لممارسة الألعاب الإلكترونية.>4)أسباب وراثية.>5)تغذية الطفل بطريقة غير صحية مثل عدم تناول اللبن الغنى بالكالسيوم المفيد لصحة العين وكذلك الخضروات الطازجة مثل الجزر .

لذلك ينصح الدكتور أحمد الأمهات بمراعاة تفادى الأسباب السابق ذكرها للحفاظ على صحة عيون أطفالهم.