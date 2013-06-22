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تقنية حديثة لمعرفة ما يدور فى مخ مرضى الاضطرابات النهرية

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تقنية حديثة لمعرفة ما يدور فى مخ مرضى الاضطرابات النهرية تقنية حديثة لمعرفة ما يدور فى مخ مرضى الاضطرابات النهرية

نجح فريق من الباحثين الأمريكيين بجامعة كولومبيا فى توضيح ما يحدث فى مخ المرضى المصابين باضطرابات قهرية يفتح المجال أمام علاج هؤلاء المرضى.

وقد استخدم الفريقان تقنية المعروفة باسم علم البصريات الوراثية التى تعتمد على تأثير الضوء على الخلايا العصبية المعدلة وراثيا حتى تتحكم فى نشاطها.

وقد توصل الفريق الأول فى وقف الاضطراب القهرى للفئران عن طريق إثارة بعض الخلايا العصبية وقد لاحظ أن الفئران التى تنظف نفسها حتى تجرح الجلد توقفت أثناء إثارتها بالضوء ثم تعود مرة أخرى إلى حالة الاضطراب بعد العلاج.

أما الفريق الثانى فقد ركز على تنشيط مناطق المخ القريبة من التى حاول الفريق الأول من إثارتها وتبين أن إعادة تنشيط هذه الخلايا لمدة عدة أيام ساعد على إيقاف هذا الاضطراب القهرى.

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