"أحياء ولكن " عن دار زحمة كُتاب تواجه " البارانويا"

أسماء بركة

صُدر عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع " أحياء ولكن " روايه قصيرة اجتماعية رومانسية للكاتبة الشابه / نرمين حاتم حلمى التى تُناقش من خلالها بعض الأحداث الرومانسية والإجتماعية لمُصاب المرض النفسى العقلى " البارانويا " فى إطار شيق وجذاب فى عرض أحداث الرواية ، ويُقام الحفل الأول لتوقيع الرواية بمكتبة " الرسم بالكلمات بالهرم، وذلك يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2015 فى تمام الساعة الخامسة مساءً بحضور الكاتبة والكاتب محمد عصمت الذى يتولى إدارة المُناقشة

والجدير بالذكر أن الرواية سيتم المشاركة بها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 فى دورته الـ 47 والذى سيقام فى الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير 2016 بأرض المعارض بمدينة نصر

شبكةعيونالإخبارية

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