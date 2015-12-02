كيف تقيّمين إطلالات نانسي عجرم في إنستقرام ؟

تخطف النجمة نانسي عجرم الأنظار بكلّ ظهور لها، بفضل ابتسامتها الجميلة و حضورها الرائع. وقد أضافت نانسي إلى حضورِها اختياراتها الأنيقة وستايلها الأنثوي الفريد، الذي جعلها من أوائل النجمات العربيات في مجال الموضة والأزياء. وقد شاركت النجمة متابعيها بأجمل إطلالاتها على صفحتها الخاصة على انستقرام.

يطغى الستايل الأنثوي الناعم على إطلالات نانسي عجرم في الحفلات و السهرات الغنائية، التي تقيمها من فترة لفترة، إذ نشاهدها متألقة بتصميمات إيلي صعب عادة، باعتباره المفضّل لديها بين مصمّمي الأزياء. وهنا، يجب أن نذكر إطلالتها الأخيرة، أثناء حفلها الغنائي الذي أقيم في المغرب، حيث كانت متألقة بفستان عودي ناعم.

شاهدي معنا إطلالات عروس الموسم صوفيا فيرغاراوبالحديث عن إطلالاتها في السهرات، يمكن أن نلاحظ أنها تعشق ارتداء الفساتين البيضاء، إذ بدت متألقة بها في عدة إطلالات مضت، فناسب اللون الأبيض إطلالتها الناعمة، وبدت متألقة كعادتها. أما في الإطلالات اليومية فالجينز الأزرق هو الصديق الصدوق لنانسي عجرم، وهو الذي يُصاحبها في كلّ إطلالاتها في الحلّ والترحال، في وقت يحظى بإعجابنا حرصُها الدائم على البساطة؛ ففي كلّ إطلالة، تُضفي نانسي عجرم لمستها الخاصة بالاكسسوارات العصرية، من دون أيّ مبالغة، وقد أحسنت بالحفاظ على توازن إطلالاتها، مرّة بعد مرّة.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل إطلالات نانسي عجرم في هذا العام، فشاهديها، وشاركينا برأيك!